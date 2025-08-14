محيي إسماعيل يثير الجدل مجددًا ويغضب بعض السودانيين..ما القصة؟

أثار الفنان محيي إسماعيل غضب بعض السودانيين وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يؤدي أغنية للفنان السوداني الراحل محمد وردي بطريقة اعتبرها كثيرون ساخرة.

محمد وردي، الذي يعد أحد أعمدة الغناء السوداني ورمزًا فنيا وثقافيًا في الوطن العربي وإفريقيا، يحظى بمكانة خاصة لدى جمهوره، ما جعل المقطع يثير موجة من الانتقادات والجدل.

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل عن استيائهم، وكتب أحد السودانيين على صفحته متحدثا عن محيي إسماعيل: “ليته علم عظمة الفنان محمد وردي.. يسيئ للفنانين المصريين المحترمين أكتر من السودانيين”.

ورأى بعض المتابعين أن أداء محيي إسماعيل ربما تأثر بصعوبة المقام الخماسي السوداني، خاصة أن إسماعيل اختار أغنية صعبة لأحد أهم فناني السودان، وهو ما جعل التجربة تبدو بعيدة عن النسخة الأصلية التي يعرفها الجمهور.

رد محيي إسماعيل

في المقابل، خرج محيي إسماعيل للرد عبر برنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية، مؤكدًا أنه لم يقصد السخرية أو التهكم على أحد، قائلًا: “أنا بقول حاجة إلى حد ما.. بقلدها سواء صح أو غلط، انتوا تقولولي الصح إيه”.

وأوضح أنه لم يستمع إلى الأغنية كثيرًا، لكنه يكن احترامًا كبيرًا للفنان محمد وردي، مشيرًا إلى أنه كان يحاول الاقتراب من أسلوبه.

ووجه إسماعيل رسالة للشعب السوداني عبر البرنامج قائلًا: “أولًا بحترمهم جدًا، وشعب عظيم جدًا، وأنا حاولت أغني باحترام"، مؤكدا على حبه للفنان محمد وردي.

أزمات أخرى أثارها الفنان محيي إسماعيل مؤخرا

ومؤخرا أدلى محيي إسماعيل بعدد من التصريحات خلال لقائه مع أحد البرامج التلفزيونية وهاجم خلالها المهرجان القومي للمسرح المصري.

وقال محيي إسماعيل خلال اللقاء: "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح، معجبنيش أي حاجة خالص في التكريم ولازم أخد حاجة تليق بي، وتكون قيمة وكبيرة، أنا تاريخ وتعبت أوي"، موضحا خلال اللقاء أنه على مَن يكرمه أن يعطيه قيمته ولا مانع من إعطائه جائزة مالية وجائزة تشبه الأوسكار لها قيمة كبيرة!

غير أن هذه التصريحات ليست وحدها التي أثارت الجدل، حيث سبقها بيوم وتحديدا يوم الأربعاء 30 يوليو الماضي، إلغاء الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الندوة المخصصة لتكريم محيي إسماعيل وتناول مسيرته، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة وذلك بعدما تخلف إسماعيل عن الحضور.

وفي السياق ذاته، تواصلت "فيتو" مع الفنان محمد رياض والذي أكد أن الفنان محيي إسماعيل يمتلك تاريخا كبيرا في ذاكرة الفن المصري والعربي، موضحا أنه ربما خانه التعبير خلال اللقاء التلفزيوني.

وأضاف: "محيي إسماعيل تاريخ كبير وله تقديره.. لكن أيضا المهرجان القومي للمسرح المصري كبير ومن أهم المهرجانات في الوطن العربي كما أن أي شخص يتم تكريمه من المهرجان القومي للمسرح هو شرف له وتقديرا عن مسيرته".

وأشار "رياض" إلى أن اختيار المكرمين في المهرجان يتم وفقا لمعايير سليمة وواضحة، كما أن جميع المكرمين خلال دورة هذا العام لهم كل التقدير من المسرحيين والنقاد والصحفيين.

