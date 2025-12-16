عائشة بن أحمد وأروي جودة أبرز نجوم افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير (صور)

18 حجم الخط

انطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السابعة بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم الفن

افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

وحضر حفل الافتتاح كل من أروي جودة وأميرة فتحي وعائشة بن أحمد والمخرج يسري نصر الله

وكشف مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصيرعن ملامح مسابقته الرسمية في دورته السابعة، حيث تشهد الدورة مشاركة 54 فيلما قصيرا من مختلف دول العالم، تتنافس ضمن 6 مسابقات رسمية تهدف إلى دعم التنوع السينمائي واكتشاف المواهب العربية والدولية.

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، والتي يمنحها المهرجان عبر مسابقاته المختلفة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» قائمة المسابقات بمشاركة 13 فيلما، يتنافس صناعها على جائزتي البرج الذهبي لأفضل فيلم، والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة التحكيم المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشارك فيها 10 أفلام قصيرة من الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف.

وتركز الدورة السابعة بشكل خاص على السينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم مكونة من المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان.

وتشهد مسابقة «الفيلم المصري» مشاركة 9 أفلام روائية قصيرة من إنتاج شباب السينما المصرية، وتضم لجنة تحكيمها السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد مجدي، والفنانة أروى جودة.

كما يخصص المهرجان مسابقة «عزيزة أمير» لأفضل مخرجة، دعما لدور المرأة في صناعة السينما، بمشاركة 6 أفلام قصيرة، وتحكمها لجنة نسائية تضم الدكتورة غادة جبارة، وعزة كامل، وليالي بدر.

وتختتم المسابقات بمسابقة «محمد بيومي» لأفلام الشباب والطلبة، بمشاركة 6 أفلام قصيرة، تقوم بتقييمها لجنة مكونة من المخرج ياسر شفيعي، والمنتج الفني وليد النجار.

ويترأس المهرجان المخرج وحيد صبحي، بينما يتولى الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي إدارة المهرجان، ويشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب إشراف الناقد السينمائي أحمد المسيري على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.