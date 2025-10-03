الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام.. دعوى قضائية ببطلان عمومية الأهلي والدعوة للانتخابات.. القبض على المتهمين بسرقة 4 ملايين جنيه من فوري

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على السيدة صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام وزوجة شقيقها، بعد حدوث مشادة كلامية والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، بسبب خلافات بينهما حول الميراث بالشرقية.

أقام المحامي خالد سليمان أبو العلا المحامي بالنقض، عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، طعنًا على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل بورشة إصلاح إطارات السيارات لقيامة بتفريغ الهواء من إطار سيارة إحدى السيدات اعتراضًا منه على قيامها بترك سيارتها أمام الورشة محل عمله بـالإسكندرية.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق التهم مخزن أخشاب في منطقة أوسيم دون وقوع أي إصابات.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء سرقة كابل كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بمنطقة الضواحي ببورسعيد، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة لحظات درامية انتهت بسقوط عصابة مسلحة مكونة من 4 متهمين بعد اقتحامهم فرع شركة فوري للتعاملات المالية وسرقة قرابة 4 ملايين جنيه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإدارة مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي، وذلك بهدف طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات بلاغ تقدمت به مواطنة بمحافظة الإسماعيلية أفادت فيه بتعرضها للنصب والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي، عقب تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخص ادعى أنه موظف بخدمة عملاء البنك، وتمكن من الحصول على بيانات بطاقتها الإلكترونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بترويج مخدر الإستروكس على عملائهم فى الفيوم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام ضابط "غير محدد" بالتعدي على والدها بالسب والضرب أمام محل سكنه بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين قاما بخطف حقيبة سيدة باستخدام دراجة نارية أعلى الطريق الدائري فى القليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام سيدة بالتعدي عليها بالسب حال استقلالهما إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة، تبين حدوث مشادة كلامية بينهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء التعدي على بعض الطلاب أمام إحدى المدارس، وممارسة أعمال البلطجة وسرقتهم "كرهًا".

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و3 سيدات – لـ4 منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لإدارته ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 912 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

