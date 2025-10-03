الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، استكمال محاكمة البلوجر لوليتا بتهمة نشر الفسق والفجور

التيك توكر لوليتا
التيك توكر لوليتا

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا  بتهمة  نشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة.


وكانت النيابة العامة أحالت التيك توكر لوليتا للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

في وقت سابق قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نشر الفسق والفجور لوليتا التيك توكر لوليتا محاكمة التيك توكر لوليتا أحالت التيك توكر لوليتا للمحاكمة الاداب العامة

مواد متعلقة

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

إحالة البلوجر لوليتا للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر ببني سويف تحسبا لتداعيات الفيضان (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

الزمالك يتراجع للوصافة، ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي المقبلة بعد غلق باب الترشيح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads