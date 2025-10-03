ضبط 7 أشخاص سرقوا كابل كهربائي من أعمدة الإنارة ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء سرقة كابل كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بمنطقة الضواحي ببورسعيد، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبين أن الأشخاص الظاهرين فى الفيديو هم 7 أشخاص (4 منهم لهم معلومات جنائية) مقيمون بدائرة القسم، وأقروا أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة مستخدمين دراجتين ناريتين، إحداهما بدون لوحات معدنية. كما أرشدوا عن مكان الكابل الكهربائى المسروق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الدراجتين الناريتين وضبط المتهمين تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

