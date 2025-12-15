الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

العمالة غير المنتظمة،
العمالة غير المنتظمة، فيتو
18 حجم الخط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العمالة غير المنتظمة المولد النبوي الشريف المولد النبوي الشري عمالة غير المنتظمة عيد الفطر المبارك منحة المولد النبوي الشريف منحة عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب، تعادل سلبي بين الأردن والسعودية في الشوط الأول

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads