الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

يواصل المصريون بالخارج، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط إقبال ملحوظ يعكس حرص أبناء الجاليات المصرية على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن مقار اللجان الانتخابية في عدد من الدول العربية شهدت مشاركة واسعة من المصريين المقيمين بالخارج، حيث أن هناك إقبالا لافتا في كل من الرياض، جدة، الكويت، عمّان، دبي، المنامة، أبو ظبي، الدوحة، ومسقط، في أجواء تنظيمية سلسة وإجراءات ميسرة للناخبين.

وأضاف، كما امتد الإقبال إلى عدد من الدول الأوروبية، من بينها ميلانو، باريس، روما، وهامبورج، حيث حرص الناخبون على التوافد إلى مقار السفارات والقنصليات المصرية للمشاركة في عملية التصويت.

وبحسب مؤشرات المشاركة، أكد “ بنداري " أن الفئة العمرية الأكثر تصويتًا جاءت من 31 إلى 40 عامًا، تليها الفئة من 51 إلى 60 عامًا، ثم الفئة من 21 إلى 30 عامًا، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 20 عامًا أقل نسب المشاركة.

وأكد أن هذا الحضور الإيجابي وارتفاع معدلات المشاركة يعكس وعي المصريين بالخارج بأهمية دورهم الوطني، وحرصهم على الإسهام في استكمال مسار الاستحقاقات الدستورية وتعزيز الحياة النيابية في مصر.

