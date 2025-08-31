الإثنين 01 سبتمبر 2025
ضبط 4 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم (صور)

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم جهودها بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة، حيث شنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط نحو 4 أطنان من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة البراجيل.

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، في إطار مواجهة تداول المنتجات الغذائية الفاسدة وحماية صحة المواطنين.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وجرت الحملة تحت إشراف محمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم، والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، وبمشاركة الدكتورة سحر محمد مدير إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور إيهاب عوض وكيل إدارة التفتيش على اللحوم، والدكتور كريم مسعود، والدكتور عزام هيبة، والدكتور مصطفى سيد، إلى جانب فرق العمل المرافقة.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق 

وأكدت محافظة الجيزة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات تضر بصحة المواطنين.
 

