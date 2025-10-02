الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شقيقين لقيامهما بالتعدى على شخصين بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابتهما بسبب خلافات الجيرة بـ دمياط.

 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

رصدت وزارة الداخلية منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة ومصابين بدمياط.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجارى، تلقي مركز شرطة فارسكور بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصان "مصابان بجروح قطعية")، وطرف ثان: (عامل وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بسلاح أبيض محدثان إصابتهما.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبا الواقعة فى حينه، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية مشاجرة ومصابين بدمياط مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط مشاجرة بدمياط مشاجرة بالأسلحة البيضاء

مواد متعلقة

ضبط سيارتين محملتين بالسولار المخالف بدمياط (صور)

ضبط 3 أشخاص رفعوا أسلحة بيضاء خلال مشاجرة بدمياط

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام ليل 0/1 في الشوط الأول

بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

ريال بيتيس يتقدم على لودوجوريتس 1-0 في الدوري الأوروبي في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فنربخشة بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads