القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شقيقين لقيامهما بالتعدى على شخصين بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابتهما بسبب خلافات الجيرة بـ دمياط.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

رصدت وزارة الداخلية منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة ومصابين بدمياط.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجارى، تلقي مركز شرطة فارسكور بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصان "مصابان بجروح قطعية")، وطرف ثان: (عامل وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بسلاح أبيض محدثان إصابتهما.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبا الواقعة فى حينه، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

