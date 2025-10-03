ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.