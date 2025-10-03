القبض على المتهمين بسرقة 4 ملايين جنيه من داخل فرع فوري بكرداسة

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة لحظات درامية انتهت بسقوط عصابة مسلحة مكونة من 4 متهمين بعد اقتحامهم فرع شركة فوري للتعاملات المالية وسرقة قرابة 4 ملايين جنيه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

سرقة فرع شركة فوري بكرداسة

كان اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من الرائد محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، يفيد بتلقيه بلاغا باقتحام مسلحين مقر فرع شركة فوري وسرقة أموال منها، وعلى الفورتم تشكيل فريق بحث وتحري لتحديد الجناه وضبطهم.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مسلحين يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية نفذوا العملية واختبائهم فى منطقة ناهيا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم التحفظ على الأموال المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

