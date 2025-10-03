حريق يلتهم مخزن أخشاب في أوسيم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق التهم مخزن أخشاب في منطقة أوسيم دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن أخشاب بأوسيم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

