ضبط شخصين يديران مصنعين بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإدارة مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي، وذلك بهدف طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنعين وضبط المديرين المسؤولين عنهما وداخلهما 187 طن مواد خام مجهولة المصدر و44 طن منتج نهائي غير صالح للاستخدام الزراعي وخطي إنتاج كاملين بمشتملاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

