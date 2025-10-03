الجمعة 03 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط شخصين يديران مصنعين بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالقليوبية

ضبط مصنعين غير مرخصين
ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج أسمدة مغشوشة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بإدارة مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي، وذلك بهدف طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنعين وضبط المديرين المسؤولين عنهما وداخلهما 187 طن مواد خام مجهولة المصدر و44 طن منتج نهائي غير صالح للاستخدام الزراعي وخطي  إنتاج كاملين بمشتملاتهما.

ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج مخدر الإستروكس على عملائهم في الفيوم (فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

