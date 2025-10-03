القبض على عامل بتهمة تفريغ الهواء من إطار سيارة سيدة تركتها أمام الورشة بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل بورشة إصلاح إطارات السيارات لقيامة بتفريغ الهواء من إطار سيارة إحدى السيدات اعتراضًا منه على قيامها بترك سيارتها أمام الورشة محل عمله بـالإسكندرية.

فيديو لعامل فرغ الهواء من إطار سيارة سيدة بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عامل بورشة إصلاح إطارات السيارات بتفريغ الهواء من إطار سيارة إحدى السيدات إعتراضًا منه على قيامها بترك سيارتها أمام الورشة محل عمله بالإسكندرية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر)، وبسؤالها أقرت بما سبق.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

