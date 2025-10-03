الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام ضابط "غير محدد" بالتعدي على والدها بالسب والضرب أمام محل سكنه بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد المذكور (جامع خردوات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية).

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي وحال سيره بالسيارة خاصته لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة محرم بك ورفقته كريمته فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالخروج من إحدى الفيلات ادعى كونه ضابط شرطة وتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث إصابات"، إعتراضًا على قيامه باستخدام "مكبر الصوت".

وباستدعاء المشكو فى حقه (أحد الأشخاص - مقيم بالفيلا المشار إليها) أقر بحدوث مشادة بينه وبين المذكور لاستخدامها مكبر صوت لمعاناة شقيقته من مرض السرطان وعدم قدرتها على تحمل الضوضاء.

ونفى قيامه بإخباره بكونه ضابط، وبسؤال الشاكى حول ادعائه أفاد بأنه شاهد لافتة أمام إحدى الفيلات مدون عليها إسم ضابط فظن أن المشكو فى حقه ضابط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

