الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام ضابط "غير محدد" بالتعدي على والدها بالسب والضرب أمام محل سكنه بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد المذكور (جامع خردوات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية).

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي وحال سيره بالسيارة خاصته لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة محرم بك ورفقته كريمته فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالخروج من إحدى الفيلات ادعى كونه ضابط شرطة وتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث إصابات"، إعتراضًا على قيامه باستخدام "مكبر الصوت".

وباستدعاء المشكو فى حقه (أحد الأشخاص - مقيم بالفيلا المشار إليها) أقر بحدوث مشادة بينه وبين المذكور لاستخدامها مكبر صوت لمعاناة شقيقته من مرض السرطان وعدم قدرتها على تحمل الضوضاء.

ونفى قيامه بإخباره بكونه ضابط، وبسؤال الشاكى حول ادعائه أفاد بأنه شاهد لافتة أمام إحدى الفيلات مدون عليها إسم ضابط فظن أن المشكو فى حقه ضابط. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية تعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية الاسكندرية

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

تحرك عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف ( فيديو)

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

الري: إثيوبيا افتعلت فيضانًا صناعيًا لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل (فيديو)

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مهمة عن غرق أراضي طرح النهر في المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads