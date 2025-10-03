أمن القاهرة يكشف تفاصيل اتهام طالبة لسيدة بالاعتداء عليها بالسب داخل المترو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام سيدة بالتعدي عليها بالسب حال استقلالهما إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة، تبين حدوث مشادة كلامية بينهما وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

وبالفحص تم تحديد الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤالها قررت بتضررها من إحدى السيدات لتعديها عليها بالسب ودفعها حال تواجدهما بداخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).

وبمواجهتها أكدت حدوث مشادة كلامية بينهما لاعتراضها على طريقة جلوسها وعدم تمكنها من الجلوس بجوارها ونفت قيامها بالتعدى عليها بالسب أو الدفع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

