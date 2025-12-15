الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب
تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب
كأس العرب 2025، كشف طارق السكتيوي وكوزمين أولاريو، مدربا منتخبي المغرب والإمارات،  عن تشكيلة المغرب والإمارات في المباراة المرتقبة  في نصف نهائي كأس العرب 2025 بملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

تشكيل المغرب ضد الإمارات 


حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي.

خط الوسط: وليد الكرتي، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح.

 

تشكيل الإمارات ضد المغرب


حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ريتشارد أوكونور، لوكاس بيمنتا، ساشا إيفكوفيتش، روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، يحيى الغساني.

 

موعد مباراة المغرب أمام الإمارات في كأس العرب 2025


تقام مباراة المغرب والإمارات اليوم الإثنين، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، 6:30 بتوقيت الإمارات، 3:30 بتوقيت المغرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الإمارات اليوم في كأس العرب 2025


- بي إن سبورت المفتوحة.

- أبو ظبي الرياضية 1.

- إم بي سي مصر 2.

- الكأس 1.

- دبي الرياضية

 

منتخب المغرب تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة سوريا بهدف دون رد، بينما الإمارات فازت على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب والإمارات المتأهل من مباراة السعودية والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

