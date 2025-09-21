الأحد 21 سبتمبر 2025
أمن القاهرة يستجيب لسيدة مريضة محتجزة داخل شقتها بشبرا (صور)

استخراج سيدة محتجزة
استخراج سيدة محتجزة داخل شقتها بالساحل

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمناشدة سيدة فى حالة إعياء وغير قادرة على الحركة ومحتجزة داخل شقتها بمنطقة الساحل بشبرا الخيمة، من أجل استخراجها ونقلها للمستشفى.

بلاغ سيدة محتجزة داخل شقتها بالساحل 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا بطلب مساعدة سيدة فى حالة إعياء وغير قادرة على الحركة ومحتجزة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

استخراج سيدة محتجزة داخل شقتها بالساحل
استخراج سيدة محتجزة داخل شقتها بالساحل
استخراج سيدة محتجزة داخل شقتها بالساحل
استخراج سيدة محتجزة داخل شقتها بالساحل
استخراج سيدة محتجزة داخل شقتها بالساحل
استخراج سيدة محتجزة داخل شقتها بالساحل

وتم استخراجها من شقتها ونقلها للمستشفى، فيما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالاستجابة الفورية للأجهزة الأمنية وسرعة التعامل مع البلاغ.

