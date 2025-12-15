الإثنين 15 ديسمبر 2025
المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، حقق منتخب المغرب فوزا كبيرا على نظيره الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

منتخب المغرب يتأهل لنهائي كأس العرب

سجل الهدف الأول لمنتخب المغرب اللاعب كريم بركاوي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، فيما سجل المهداوي الهدف الثاني في الدقيقة 83 وسجل عبد الرزاق حمدالله الثالث في الدقيقة 90.

وشهد الشوط الأول في معظمه سيطرة واستحواذا لمنتخب المغرب، في أغلب أرجاء الملعب وفرض حصارا هجوميا على المنتخب الإماراتي في نصف ملعبه، وهدد مرماه بأكثر من هجمة خطرة، حتى نجح في تسجيل الهدف الأول.

وانتفض منتخب الإمارات هجوميا في الشوط الثاني، وكثف من ضغطه الهجومي باتجاه مرمى المغرب بحثا عن هدف التعادل، وأتيحت للاعبيه عدة فرص للتهديف ولكن الرعونة وعدم التركيز حالت بينه وبين الشباك المغربية 

بتلك النتيجة تأهل منتخب المغرب لهائي كأس العرب في انتظار الفائز من لقاء الأردن والسعودية.

وكشف طارق السكتيوي وكوزمين أولاريو، مدربا منتخبي المغرب والإمارات، عن تشكيلة المغرب والإمارات في لقاء نصف نهائي كأس العرب 2025 بملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

تشكيل المغرب ضد الإمارات 


حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي.

خط الوسط: وليد الكرتي، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح.

 

تشكيل الإمارات ضد المغرب


حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ريتشارد أوكونور، لوكاس بيمنتا، ساشا إيفكوفيتش، روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، يحيى الغساني.

 

موعد مباراة المغرب أمام الإمارات في كأس العرب 2025


انطلقت مباراة المغرب والإمارات، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، 6:30 بتوقيت الإمارات، 3:30 بتوقيت المغرب، وينقلها عدد من القنوات المفتوحة على النحو التالي: 

 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الإمارات اليوم في كأس العرب 2025


- بي إن سبورت المفتوحة.

- أبو ظبي الرياضية 1.

- إم بي سي مصر 2.

- الكأس 1.

- دبي الرياضية

 

منتخب المغرب تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة سوريا بهدف دون رد، بينما الإمارات فازت على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب والإمارات المتأهل من مباراة السعودية والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

