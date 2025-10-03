الجمعة 03 أكتوبر 2025
ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج مخدر الإستروكس على عملائهم في الفيوم (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بترويج مخدر الإستروكس على عملائهم فى الفيوم.

 

فيديو ترويج مخدر الإستروكس بالفيوم

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالفيوم.


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لـ2منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس – سلاح أبيض -مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

 

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطى.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

