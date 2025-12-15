18 حجم الخط

الدوري الإسباني، تختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس المقرر لها في العاشرة مساءً.

ويتصدر برشلونة قمة جدزول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، ويليه ريال مدريد في الوصافة برصيد 39 نقطة علما بأن البرسا والريال وأتلتيكو مدرد وبلباو خاضوا مباراة مقدمة لكل منهما من الجولة الـ 19 بسبب السوبر الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

1- برشلونة 43 نقطة

2- ريال مدريد 39 نقطة

3- فياريال 35 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 34 نقطة

5- إسبانيول 30 نقطة

6- ريال بيتيس 24 نقطة

7- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

8- سيلتا فيجو 22 نقطة

9- إشبيلية 20 نقطة

10- خيتافي 20 نقطة

11- إلتشي 19 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 17 نقطة

14- مايوركا 17 نقطة

15- ريال سوسييداد 16 نقطة

16- أوساسونا 15 نقطة

17- فالنسيا 15 نقطة

18- جيرونا 15 نقطة

19- ريال أوفييدو 10 نقاط

20- ليفانتي 9 نقاط

وكان فريق ريال مدريد خطف فوزا صعبا من نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ميندزوروتزا"، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

جاء هدف ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي بالدقيقة 24 من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى.

وتعادل كارلوس فيسينتي لفريق ألافيس في الدقيقة 68

وأحرز هدف ريال مدريد الثاني وهدف الفوز رودريجو سيلفا في الدقيقة 76.

