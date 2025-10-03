الداخلية تضبط المتهمين بخطف حقيبة سيدة على الطريق الدائري (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين قاما بخطف حقيبة سيدة باستخدام دراجة نارية أعلى الطريق الدائري فى القليوبية.

فيديو خطف حقيبة سيدة أعلى الطريق الدائري

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر صاحبة الحساب من خطف شخصين، يستقلان دراجة نارية حقيبة شقيقتها وبداخلها هاتفها المحمول بأسلوب المغافلة بالقليوبية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 سبتمبر المنقضى، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من (ربة منزل) يفيد بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبتها وبداخلها هاتفها المحمول حال سيرها أعلى الطريق الدائرى.

وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية " ومرتكبا الواقعة (عاطلان- مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

