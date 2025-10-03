الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط المتهمين بخطف حقيبة سيدة على الطريق الدائري (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين  قاما بخطف حقيبة سيدة باستخدام دراجة نارية أعلى الطريق الدائري فى القليوبية.

فيديو خطف حقيبة سيدة أعلى الطريق الدائري 

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر صاحبة الحساب من خطف  شخصين، يستقلان دراجة نارية حقيبة شقيقتها وبداخلها هاتفها المحمول بأسلوب المغافلة بالقليوبية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 سبتمبر المنقضى، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من (ربة منزل) يفيد بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبتها وبداخلها هاتفها المحمول حال سيرها أعلى الطريق الدائرى.

 

وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية " ومرتكبا الواقعة (عاطلان- مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب).

 

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو خطف حقيبة سيدة أعلى الطريق الدائري خطف حقيبة سيدة أعلى الطريق الدائري حقيبة سيدة أعلى الطريق الدائري الطريق الدائري القليوبية

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

تحرك عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف ( فيديو)

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

الري: إثيوبيا افتعلت فيضانًا صناعيًا لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل (فيديو)

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مهمة عن غرق أراضي طرح النهر في المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads