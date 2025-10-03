الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة وبصحبتهم 27 حدثا

ضبط تشكيل يستغل أطفالًا
ضبط تشكيل يستغل أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و3 سيدات – لـ4 منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

ضبط تشكيل يستغل أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة بصحبتهم 27 حدثا
ضبط تشكيل يستغل أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة بصحبتهم 27 حدثا
ضبط تشكيل يستغل أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة بصحبتهم 27 حدثا
ضبط تشكيل يستغل أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة بصحبتهم 27 حدثا

وعُثر بصحبتهم على 27 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي. 

بمواجهتهم اعترف المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي.

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي

4 رجال و5 سيدات، ضبط نادٍ صحي يديره أجنبي لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم بدور الرعاية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال الاطفال جرائم التسول رعاية الأحداث وزارة الداخلية القاهرة ضبط تشكيل عصابي اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي

4 رجال و5 سيدات، ضبط نادٍ صحي يديره أجنبي لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد

استجابة فورية من الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإنقاذ مسنة محتجزة بشقتها

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

المرور: تحرير 912 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالنزهة

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads