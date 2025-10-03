ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة وبصحبتهم 27 حدثا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال و3 سيدات – لـ4 منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

ضبط تشكيل يستغل أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة بصحبتهم 27 حدثا

ضبط تشكيل يستغل أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة بصحبتهم 27 حدثا

وعُثر بصحبتهم على 27 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي.

بمواجهتهم اعترف المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم بدور الرعاية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.