الجمعة 03 أكتوبر 2025
حوادث

استجابة فورية من الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإنقاذ مسنة محتجزة بشقتها

 استجابت أجهزة الأمن بالقاهرة بشكل عاجل لاستغاثة إحدى السيدات المسنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، والتي كانت محتجزة داخل شقتها وغير قادرة على الحركة.

وتم الدفع بقوات  الحماية المدنية، وتمكنت من استخراج السيدة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد لاقى هذا التدخل السريع استحسان السيدة والمواطنين، الذين تقدموا بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية والجهود المبذولة.

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط

