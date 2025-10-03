استجابة فورية من الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإنقاذ مسنة محتجزة بشقتها

استجابت أجهزة الأمن بالقاهرة بشكل عاجل لاستغاثة إحدى السيدات المسنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، والتي كانت محتجزة داخل شقتها وغير قادرة على الحركة.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمكنت من استخراج السيدة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد لاقى هذا التدخل السريع استحسان السيدة والمواطنين، الذين تقدموا بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية والجهود المبذولة.

