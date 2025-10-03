4 رجال و5 سيدات، ضبط نادٍ صحي يديره أجنبي لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لإدارته ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن النادِي، وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهم وبصحبته 4 أشخاص و5 سيدات "إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول"، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا جميعًا بمزاولة النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

