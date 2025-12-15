قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في بيت الشعر العربي

18 حجم الخط

استضاف بيت الشعر العربي بالقاهرة، أمسية فنية وأدبية فلسطينية، تضمنت الشعر والرسم، في مشهدٍ بدا وكأنّ فلسطين هي التي تستضيف القاهرة، وليس العكس.

افتتحت الأمسية بعزف السلامين الوطنيين المصري والفلسطيني، أعقبها الوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين ومصر والأمّة العربيّة.

ألقى كلمة بيت الشعر العربي، مديره الشاعر سامح محجوب، وجاءت بمثابة فتحٍ رمزيٍّ للبوابة التي عبرت منها فلسطين إلى قلب القاهرة، لا كضيفٍ عابر، بل كقضيةٍ أصيلة في وجدان المكان.

تلتها كلمة فلسطين، التي قدّمها المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة، ناجي الناجي، مؤكدا على أنّ الثقافة في زمن الإبادة ليست ترفًا، بل ضرورة، وليست زينة، بل سلاح وعي وبقاء.

امتلأت القاعة بحضورٍ كثيف من فلسطين ومصر ومختلف الأقطار العربيّة، في مشهدٍ يؤكّد أنّ فلسطين ما زالت قادرة على جمع العرب حول قصيدتها، وحول معناها العميق كقضية أخلاقيّة قبل أن تكون سياسيّة.

حضر الأمسية عضو مجلس النواب عاطف المغاوري.



أنشد الشعراء كلماتٍ منسوجة من وجع أمهات غزّة، ومن عيون أطفالها، ومن ذاكرةٍ مفتوحة على النار، لكنها لم تُغلق باب الأمل، حيث شارك من شعراء فلسطين: ابتسام أبو سعدة، هبة الأغا، ماهر المقوسي، فهد شهاب.

غزة حاضرة بالقصيدة واللوحة

وقدّم عددٌ من الشعراء نصوصًا لشعراء من غزّة، شهداء وأحياء، وكأنّ الرسالة واضحة: غزّة هنا.. حاضرة بالكلمة، حيّة بالصوت، أقرب من أي مسافة. فقد قدّم: هشام محمود نصًا للشاعر عثمان حسين، وتامر كحيل نصًا للشاعر الشهيد سليم النفّار، ومنة بشير نصًا للشاعرة فداء زياد.



كما شاركت باللوحات نخبة من الفنانين التشكيليين الكبار: فايز سرساوي، محمد الفرا، باسل العكلوك، محمد جحلش، ليزا ماضي، سليمة الزهري، دعاء شراب، شروق العبسي، فتحولت الجدران إلى ذاكرةٍ بصريّة، تُكمِل ما بدأه الشعر، وتُجسِّد فلسطين لا كما تُرى في نشرات الأخبار، بل كما تُحَسّ في القلب.

قدّم هذه الجماليّات الشاعر د. أسامة محمد زيدان، وبلغ المشهد ذروته في ختام الليلة مع الشاعر ناصر رباح، الذي قدّم له الأديب رائد قديح.

واختتم قديح الأمسية بكلمة شكرٍ عميقة لجمهورية مصر العربيّة، التي فتحت أبوابها للشعراء والأدباء والفنانين الفلسطينيين، لتؤكّد مرّةً أخرى أنّ القاهرة ما زالت عاصمةً للروح العربيّة حين تضيق العواصم.

رافق هذه الليلة الفلسطينيّة الفنان محمد عكاشة، الذي أضفى بنغماته دفئًا خاصًّا.

