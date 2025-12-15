الإثنين 15 ديسمبر 2025
كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب"، فيتو
18 حجم الخط

كأس العرب 2025، انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب أمام الإمارات، بتقدم أسود الأطلسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على استاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر 

سجل هدف تقدم منتخب المغرب اللاعب كريم بركاوي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وشهد الشوط الأول في معظمه سيطرة واستحواذا لمنتخب المغرب، في أغلب أرجاء الملعب وفرض حصارا هجوميا على المنتخب الإماراتي في نصف ملعبه، وهدد مرماه بأكثر من هجمة خطرة، حتى نجح في تسجيل الهدف الأول.

 

كشف طارق السكتيوي وكوزمين أولاريو، مدربا منتخبي المغرب والإمارات، عن تشكيلة المغرب والإمارات في لقاء نصف نهائي كأس العرب 2025 بملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.

 

تشكيل المغرب ضد الإمارات 


حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي.

خط الوسط: وليد الكرتي، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح.

 

تشكيل الإمارات ضد المغرب


حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ريتشارد أوكونور، لوكاس بيمنتا، ساشا إيفكوفيتش، روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، يحيى الغساني.

 

موعد مباراة المغرب أمام الإمارات في كأس العرب 2025


انطلقت مباراة المغرب والإمارات، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، 6:30 بتوقيت الإمارات، 3:30 بتوقيت المغرب، وينقلها عدد من الفنوات المفتوحة على النحو التالي: 

 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الإمارات اليوم في كأس العرب 2025


- بي إن سبورت المفتوحة.

- أبو ظبي الرياضية 1.

- إم بي سي مصر 2.

- الكأس 1.

- دبي الرياضية

 

منتخب المغرب تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة سوريا بهدف دون رد، بينما الإمارات فازت على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب والإمارات المتأهل من مباراة السعودية والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

