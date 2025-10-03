الجمعة 03 أكتوبر 2025
حوادث

المرور: تحرير 912 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

حرر  رجال الإدارة العامة للمرور، 912  مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

 يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

 

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

 من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 1301 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

