التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، أعلن جمال سلامي المدير الفني لـ منتخب الأردن، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره السعودي، في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا على ملاعب القطرية

ويلتقي مساء اليوم الإثنين، منتخب الأردن مع نظيره منتخب السعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل الأردن ضد السعودية في نصف نهائي كأس العرب

يدخل منتخب الأردن مباراته أمام السعودية بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

في خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الدهب، عصام السميري.

في خط الوسط: رجائي عايد، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

في خط الهجوم: محمود المرضي، أحمد عرسان، علي علوان.

تشكيل المنتخب السعودي، فيتو

تشكيل السعودية أمام الأردن

فيما أعلن الفرنسي هيرفي رينارد تشكيل الأخضر السعودي لمواجهة الأردن وجاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، حسان التمبكتي، وليد الأحمد، نواف بوشل.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

في خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

مشوار الأردن والسعودية لنصف نهائي كأس العرب

وكان منتخب السعودية تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على فلسطين، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة.

أما منتخب الأردن، فقد تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على العراق بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العرب.

وستكون مواجهة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب، رقم 17 في تاريخ مواجهات الفريق رسميا، حيث فاز الأخضر في ثماني مباريات مقابل ست انتصارات للنشامى، بينما حسم التعادل مباراتين.

ويعود تاريخ أول مباراة بين المنتخبين إلى عام 1957 حينما تقابلا في دورة الألعاب العربية التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحينها انتصر الأردن بهدف نظيف.وتقابل المنتخبان في مواجهتين سابقتين بالبطولة العربية، انتصرت السعودية بنتيجة 4-0 في عام 1985، ثم فاز الأردن بهدف دون رد في نسخة 2021.

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية والأردن، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والدوحة والعراق، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة منتخبي السعودية والأردن في بطولة كأس العرب 2025.

حكم مباراة السعودية ضد الأردن

وقالت صحيفة "اليوم": إن الحكم الباراجواياني خوان بينيتيز هو من سيدير المباراة، على أن يعاونه مواطناه إدواردو كاردوزو وميليسياديس سالديفار كحكمين مساعدين

وسيكون التشيلي كريستيان جاراي هو الحكم الرابع، ومواطنه كلاوديو أوروتيا هو الحكم المساعد الاحتياطي، بينما يجلس الأوروجواياني أنطونيو جارسيا على تقنية الفيديو، ويساعده دينيس هيجلر.

