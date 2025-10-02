الخميس 02 أكتوبر 2025
الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف تفاصيل العثور على جثة طفل بمصرف البطس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة طافية على مياه مصرف البطس، بإحدى قرى مركز طامية، حيث تبين أن وراء الواقعة والدي الطفل، نتاج علاقة غير شرعية أثناء فترة الخطوبة.

وكشفت التحريات أن  " ر. ا"، هي والدة الطفل، وان  " م. ر " هو والده، وهما متزوجين من ايام، ويقيمان باحدي قري مركز طامية، وقد أقدما على إلقاء الطفل في المياه،  بعد أن  الأم  حملت به من علاقة غير شرعية مع خطيبها قبل عقد القران،  وبعد أيام قليلة من زفافهما، أنجبت طفلا كامل النمو، فقررا التخلص منه خشية الفضيحة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع، طافية على سطح مياه مصرف البطس، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وبعد إجراء التحريات اللازمة وجمع الأدلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم التحفظ عليهما.

انتشال جثة طفل حديث الولادة من مصرف البطس بالفيوم

إصابة شخصين في حادث مروري على الطريق الدائري بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم العرض على النيابة العامة، التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

