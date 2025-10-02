الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف تفاصيل العثور على جثة طفل بمصرف البطس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة طافية على مياه مصرف البطس، بإحدى قرى مركز طامية، حيث تبين أن وراء الواقعة والدي الطفل، نتاج علاقة غير شرعية أثناء فترة الخطوبة.

حقيقة والدي الطفل

وكشفت التحريات أن " ر. ا"، هي والدة الطفل، وان " م. ر " هو والده، وهما متزوجين من ايام، ويقيمان باحدي قري مركز طامية، وقد أقدما على إلقاء الطفل في المياه، بعد أن الأم حملت به من علاقة غير شرعية مع خطيبها قبل عقد القران، وبعد أيام قليلة من زفافهما، أنجبت طفلا كامل النمو، فقررا التخلص منه خشية الفضيحة.

أصل الحكاية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع، طافية على سطح مياه مصرف البطس، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وبعد إجراء التحريات اللازمة وجمع الأدلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم التحفظ عليهما.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وتم العرض على النيابة العامة، التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.