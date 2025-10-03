كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء التعدي على بعض الطلاب أمام إحدى المدارس، وممارسة أعمال البلطجة وسرقتهم "كرهًا".

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبيها، حيث تبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

