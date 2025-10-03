الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء التعدي على بعض الطلاب أمام إحدى المدارس، وممارسة أعمال البلطجة وسرقتهم "كرهًا".

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبيها، حيث تبين أنهم 4 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لعامل متهم بقتل شقيقه حرقا في المطرية

أمن القاهرة يستجيب لسيدة مريضة محتجزة داخل شقتها بشبرا (صور)

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المنوفية أول محافظة تتضرر من فيضان النيل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads