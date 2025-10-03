الجمعة 03 أكتوبر 2025
القبض على شخصين بتهمة النصب الإلكتروني على مواطنة والاستيلاء على أموالها

الداخلية: ضبط متهمين بنصب إلكتروني على مواطنة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات بلاغ تقدمت به مواطنة بمحافظة الإسماعيلية أفادت فيه بتعرضها للنصب والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي، عقب تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخص ادعى أنه موظف بخدمة عملاء البنك، وتمكن من الحصول على بيانات بطاقتها الإلكترونية.

 بالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عنصرين جنائيين – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).
 

 وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من حصيلة نشاطهما، إضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة المفعلة عليها محافظ إلكترونية تضم دلائل تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي، وعدد من شرائح الهواتف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

