حوادث

المعاينة تكشف تفاصيل حريق مخزن أخشاب بأوسيم

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مخزن أخشاب بـ منطقة أوسيم، إن النيران اندلعت بمخلفات خلف المخزن ثم امتدت النيران داخل المخزن.

 

وأضافت المعاينة، أن النيران نشبت بالمخلفات في أرض فضاء على مساحة 100 متر تقريبا، خلف المخزن، ثم امتدت الى داخل مخزن أخشاب مسور غير مسقوف على مساحة 120 مترا بداخله كمية من الأخشاب (غير مرخص).

 

وأشارت المعاينة، إلى أن النيران التهمت جميع محتويات مخزن الأخشاب دون وقوع أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة نجحت في إخماد حريق التهم مخزن أخشاب في منطقة أوسيم دون وقوع أي إصابات.


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

