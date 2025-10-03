الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على السيدة صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام وزوجة شقيقها، بعد حدوث مشادة كلامية والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، بسبب خلافات بينهما حول الميراث بالشرقية.

فيديو سيدة الشرقية هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشادة كلامية وألفاظ خادشة للحياء بين سيدتين بالشرقية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل)، وطرف ثان: (زوجة شقيقها "القائمة على تصوير المقطع") مقيمتين بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لخلافات بينهما حول الميراث تعديا خلالها على بعضهما بالسب والقذف.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وتبادلتا الاتهامات فيما بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

