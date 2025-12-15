ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال جاء به: «إيه الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ وإزاي نفرق ما بينهم؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذا من الأسئلة المهمة جدًا التي يقع فيها كثير من الناس، لدرجة أن بعضهم يصل به الأمر إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فيقول: «أنا زعلان من ربنا»، فإذا سُئل لماذا؟ قال: «علشان ربنا غضبان عليّ وبيبتليني»، مؤكدًا أن هذا الفهم غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بعبده إلا الخير.

وبيّن الشيخ أحمد وسام أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا هذا المعنى العظيم حين قال: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن»، موضحًا أن المؤمن يرى الخير في كل ما يقدره الله عليه، سواء كان سراء أو ضراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له أيضًا.

وأكد أن البلاء ليس دليلًا على غضب الله ولا على عقوبته، بل قد يكون دليل محبة واصطفاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد يُجري على عبده بلاءً ليختبر صدقه، أو ليرفع درجته عنده، مشيرًا إلى أن العبد قد تكون له منزلة عالية في الجنة كتبها الله له، لكن عمله لا يبلغه هذه الدرجة، فيقدّر الله عليه بلاءً، فإذا صبر عليه كان هذا الصبر سببًا في نيله تلك المنزلة الرفيعة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أشد الناس بلاءً هم الأنبياء، وذلك لأنهم أعلى الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، وهو ما يؤكد أن البلاء في كثير من الأحيان يكون امتحان ترقية ورفعة، وليس عقوبة أو إهانة.

وشدد الشيخ أحمد وسام على ضرورة أن يُحسن الإنسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وألا يعتقد أن البلاء دليل على غضب الله أو كراهته لعبده، بل هو في الحقيقة قد يكون نابعًا من محبة الله لعبده، ورغبته في أن تكون درجته عنده عالية، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا حسن الظن به في كل ما يجريه علينا من أقدار.

