الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل صادمة في واقعة مقتل ربة منزل بكرداسة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة كرداسة تحقيقات موسعة في اتهام زوج بقتل زوجته ضربا بعصا خشبية ما أسفر عن وفاتها في الحال، وذلك عقب رفضها معاشرته بطريقة محرمة مخالفة للشرع. 

 

مصرع ربة منزل بكرداسة 

 

البداية كانت بتلقي بلاغ من مفتش الصحة بكرداسة يفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة زوجة داخل منزلها بكرداسة، حيث تم استدعاؤه من قبل حماة المتوفاة التي أبلغته أن الوفاة طبيعية، إلا أنه أصابه الشك بعدما شاهد آثار عنف على جثة السيدة، فرجح وجود شبهة جنائية، فقدم بلاغا للشرطة. 

 

تحقيقات النيابة في الحادث

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان. 

 

وكشفت المعاينة أن الجثة لسيدة مصابة بعدة إصابات، وباستجواب حماتها اعترفت بأن ابنها أنهى حياة زوجته وأنها حاولت التستر على جريمته بادعاء وفاة الزوجة وفاة طبيعية.

 

ونجحت قوات الأمن في القبض على الزوج، واعترف أنه اعتاد العنف مع زوجته في العلاقة ومعاشرتها بطريقة محرمة شرعا إلا أنها يوم الجريمة رفضت العلاقة المحرمة، ما دفعه لضربها بعصا خشبية على رأسها، ففقدت الوعي ثم أغلق عليها الغرفة وذهب وأعد طعاما ثم فوجئ بوفاتها وفر هاربا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

نيابة كرداسة كرداسة النيابة العامة بالجيزة

الجريدة الرسمية
