أخبار الحوادث اليوم: القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالمعادي.. المؤبد لشاب حاول مواقعة جارته عنوة.. والنيابة الإدارية تشدد على حماية سرية بيانات العملاء بمنظومة الدفع الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 سودانيين بتهمة قتل سوداني داخل شقته بالشوم مما أسفر عن تهشم رأسة أثناء محاولتهم سرقة الشقة بـ منطقة المعادي.

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، اليوم السبت بالسجن المؤبد، علي "سعيد. أ.م " هارب، لاتهامه بمحاولة مواقعة ربة منزل، تحت تهديد السلاح الأبيض، بقرية الكعابي الجديدة دائرة مركز شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم.

توفيت سيدة مسنة داخل فيلتها في كمبوند شهير بـ مدينة الشروق، بعدما انحشرت رأسها بين الأسانسير والحائط.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق ميكروباص، بتهمة قتل راكب بطعنه بمفك فى أذنه، بسبب تدخله للدفاع عن فتاة بـ منطقة التجمع الخامس.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة بتعذيب طفلة زوجها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب فرط حركتها بمنطقة الدرب الأحمر.

ارتفع عدد مصابي حريق نشب داخل مصنع أحذية بشارع مؤسسة الزكاة بعد منطقة الزهور بـمنطقة المرج، إلى 25 شخصا، وتم إسعاف 21 فى مكان الواقعة، وتم نقل 4 آخرين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم إخماد الحريق.

ألقت الجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي 3 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من طفل بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض في سوهاج.

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام ضابط شرطة "محدد" بإدارة مرور البحيرة، بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية وزجاج حاجب للرؤية، وذلك عقب قيامه بسحب رخصته لتلف الملصق الإلكترونى.

أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، بضرورة الالتزام بالمسئوليات والصلاحيات المحددة، والحفاظ على سرية بيانات الدخول على المنظومة وعدم مشاركتها مع الغير، وذلك لضمان سلامة واستقرار المعاملات الحكومية وصون المال العام.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أشرف عبد الرحمن حسان، والمستشار خالد محمد صقر، والمستشار زكريا رمضان عامر، وسكرتير محكمة الجنايات محمود بلال، بمعاقبة كل من " م.م.م." عامل، والمتهمة " ا.ا.ا" ربة منزل بالسجن المؤبد فى التهمة الأولى فى قتل المجنى عليه، والسجن 5 فى التهمة الثانية بتعاطيهما المخدرات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بقتل الطفل المجنى عليه "ح.ا.ع".

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بفض مشاجرة باستخدام خرطوم مياه داخل إحدى محطات الوقود بمحافظة الشرقية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ملابسات الواقعة وضبط أطرافها.

قررت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة، لجلسة 4 أكتوبر للاطلاع.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو تضمنت ظهور إحدى السيدات أثناء تعاطيها المواد المخدرة وتلفظها بألفاظ خادشة للحياء بمحافظة كفر الشيخ.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على طفل وسرقته بالإكراه في محافظة الجيزة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في دائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط شبكة دعارة استغلت نادٍ صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، بعد أن حوله القائم على إدارته إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة منشور تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل أحد القيادات الأمنية داخل مسكنه.

