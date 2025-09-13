تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 سودانيين بتهمة قتل سوداني داخل شقته بالشوم مما أسفر عن تهشم رأسة أثناء محاولتهم سرقة الشقة بـ منطقة المعادي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل شخص داخل شقته بدائرة قسم شرطة المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يحمل الجنسية السودانية مهشم الرأس وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، تسللوا الى شقة المجنى عليه لسرقتها، وأثناء تواجدهم داخل الشقة أحس المجنى عليه بوجودهم فانهالوا عليه بالضرب باستخدام الشوم مما أسفر عن تهشم رأسه ووفاته فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

