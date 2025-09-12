الداخلية تضبط عصابة شرطة المرور المزيفة بعد سرقة دراجة نارية بالإسماعيلية

الجمعة 12 سبتمبر 2025
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين انتحلا صفة رجال مرور واستوليا على دراجة نارية من عامل حال سيره على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بدعوى حجزها لكونها بدون لوحات معدنية.

 

عصابة شرطة المرور المزيفة تسرق دراجة نارية على طريق الإسماعيلية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية تابعة لإدارة المرور، أحدهما فرد شرطة يرتدى الملابس الأميرية واستيقافه والاستيلاء على دراجته النارية حال سيره بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2 سبتمبر الجارى وحال سيره بالطريق المشار إليه قام شخصان يستقلان دراجة نارية تابعة لإدارة المرور أحدهما يرتدى الملابس الأميرية باستيقافه والاستيلاء منه على الدراجة النارية بدعوى حجزها لكونها بدون لوحات معدنية، ولدى قيامه بالبحث عنها لإنهاء إجراءات ترخيصها واستلامها تبين له عدم تواجدها.


وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبحوزة أحدهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة (منتهية التراخيص – وتم تجهيزها لتشبه الدراجات النارية الخاصة بالمرور).

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط ( الدراجة النارية المستولى عليها – الملابس المستخدمة فى الواقعة "جاكيت أسود به خطوط فسفورية يشبه ملابس أفراد المرور، خوذة سوداء اللون).


تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 

