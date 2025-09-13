رأسها انقسمت نصين، نهاية مأساوية لـ مسنة داخل فيلتها بالشروق

توفيت سيدة مسنة داخل فيلتها في كمبوند شهير بـ مدينة الشروق، بعدما انحشرت رأسها بين الأسانسير والحائط.

العثور على جثة سيدة مسنة بالشروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود متوفاة داخل فيلا بكمبوند شهير بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة جوار الأسانسير مشطورة رأسها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة كانت على كرسيها المتحرك داخل فيلتها المكونة من طابقين، وأثناء استقلالها الأسانسير للصعود إلى الطابق العلوي بالفيلا، انحشرت رأسها بين الأسانسير والحائط وتوفيت بعدما انشطر رأسها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

