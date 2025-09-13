السبت 13 سبتمبر 2025
ضبط 10 متسولين أثناء استجدائهم المارة في العجوزة

ضبط 10 أشخاص لقيامهم
ضبط 10 أشخاص لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة بالعجوزة

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في دائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

ضبط شخصين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأمن ينفي مقتل قيادي أمني داخل مسكنه

كما جرى تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه داخل إحدى دور الرعاية.

 

