ضبط أكثر من 40 ألف نسخة كتب مقلدة بمخزن في المرج

ضبط أكثر من 40 ألف نسخة كتب مقلدة داخل مخزن شحن بالمرج

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أكثر من 40 ألف نسخة كتب مقلدة داخل مخزن شحن بالمرج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مخزن تابع لإحدى شركات الشحن "دون ترخيص" في دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بشحن وتوزيع كتب روائية وأدبية مقلدة ومنسوخة لكتب صادرة عن كبرى دور النشر، تمهيدًا لتصديرها إلى الخارج بدون تفويض من الجهات المختصة، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

ضبط وكر دعارة "متنكر" في هيئة ناد صحي بالهرم

ضبط شخصين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المخزن، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المدير المسؤول وبحوزته 40702 نسخة من الكتب المقلدة والمنسوخة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

