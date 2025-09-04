النيابة الإدارية تعاين موقع حريق عقار تابع لحي غرب مدينة سوهاج وتأمر بالتحقيق (صور)

كلف المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بالتحقيق في ضوء ما أبلغ به مركز الإعلام والرصد، النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، حيال ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ظهر الأربعاء الموافق ٣ سبتمبر٢٠٢٥، بشأن نشوب حريق بأحد العقارات التابعة لحي غرب مدينة سوهاج؛ نتج عنه خسائر في الممتلكات.

النيابة الإدارية تكلف فريق لمعاينة الحريق

وقامت المستشارة نهى الشقويري مديرة النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث مساء أمس، برئاسة المستشار عبد العال فرج، وعضوية محمد البدري- رئيس النيابة، ومحمد عبد الحميد - رئيس النيابة، ونهى خالد هاشم وكيل النيابة.

وقام فريق التحقيق بالانتقال إلى موقع العقار، بصحبتهم عدد من المختصين من بينهم عضو بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، ومدير مركز إصدار الرخص والمحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وعدد من أعضاء التفتيش على تراخيص المحال بالوحدة المحلية بحي غرب مدينة سوهاج، وتبين من المعاينة أن الواقعة حدثت الثلاثاء الموافق ٢ سبتمبر الجاري، إذ شبَّ حريق بمخزن تابع لأحد المحال التجارية المخصصة لبيع الأحذية، والكائن بالعقار المكوَّن من دور أرضي يضم ثلاث محال تجارية غير مرخصة – من بينها المخزن – وثلاثة أدوار علوية متكررة، وقد امتد الحريق إلى باقي المحال الكائنة بالدور الأرضي، وكامل العقار، وأسفر ذلك عن خسائر في الممتلكات، وإصابة خمسة مواطنين بحالات اختناق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقررت النيابة تكليف المختصين بالحي بتفريع كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء مدير مركز إصدار التراخيص بحي غرب سوهاج؛ لتحديد المخالفات والمسؤولين عنها.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، بأنه جارٍ استكمال التحقيقات.

