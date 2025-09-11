الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يضبط المتهمين بالتحرش بالفنانة ندى عصام بالشروق

الفنانة ندى عصام،
الفنانة ندى عصام، فيتو

تمكنت قوات أمن القاهرة من ضبط 3 متهمين بالتحرش اللفظي بـ الفنانة ندى عصام، وفقا لمحضر رسمي قامت بتحريره ضدهم تتهمهم بمضايقتها بدائرة قسم شرطة الشروق. 

وعقب ذلك قام أولياء أمور المتهمين الثلاثة بالاعتذار للفنانة التي قامت بالتصالح معهم خوفا على مستقبلهم، واكتفت بتحرير تعهد بعد التعرض له.

ووجهت الفنانة ندى عصام في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، الشكر لرجال مباحث الشروق، لسرعة تحركهم ضد مجموعة من الأشخاص اتهمتهم بمضايقتها ومعاكستها ووصل الأمر إلى تعرضها لتحرش لفظي.


وقالت الفنانة ندى عصام: “كان في مجموعة من العيال تتراوح أعمارهم بين الـ 15 والـ17 عاما، كانوا بيعاكسوني وأنا قاعدة فى بلكونتي كل يوم، والأمر زاد لتحرش لفظي تحت بيتي”.

وأضافت: “بعدها روحت عملت محضر في قسم الشروق، والشرطة جابت العيال وأهاليهم ونبهت عليهم، وأنا عشان مبحبش أذي حد اكتفيت بمعاتبة أهاليهم وقدمولي اعتذارا، وتم عمل محضر عدم تعرض”.

للكشف عن المقصرين، فحص قرار الإزالة لمنزل السيدة زينب المنهار

مش مصريين، حبس شخصين لاتهامهما بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالجيزة

مأساة أسرية، أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم بين سيارتين بالوراق

حطموا مكان أكل عيشهم، مشاجرة دامية بين عمال مطعم شهير في أكتوبر ووقوع مصابين

فريق بحث لكشف ملابسات حرق سيدة ومقتل مواطن بفيصل

الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب على سيدة وسحلها في الشارع بالجيزة (صور)

قلبها ما طاوعهاش تعمل محضر، القبض على بطل فيديو الاعتداء على والدته بسبب المخدرات في السلام

ماتت صعقا، ماسورة مياه تنهي حياة ربة منزل بالجيزة

إنقاذ سائق سيارة انقلبت به في ترعة المريوطية والأمن يتخذ هذا الإجراء بشأنه

إخلاء سبيل البلوجر "مونلي" صديق سوزي الأردنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن القاهرة الفنانة ندي عصا فيسبوك

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أحمد سعد يكشف قصة طريفة عن إطلالة الجيبة القصيرة ونضارة الساحل (فيديو)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads