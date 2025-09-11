الأمن يضبط المتهمين بالتحرش بالفنانة ندى عصام بالشروق

تمكنت قوات أمن القاهرة من ضبط 3 متهمين بالتحرش اللفظي بـ الفنانة ندى عصام، وفقا لمحضر رسمي قامت بتحريره ضدهم تتهمهم بمضايقتها بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعقب ذلك قام أولياء أمور المتهمين الثلاثة بالاعتذار للفنانة التي قامت بالتصالح معهم خوفا على مستقبلهم، واكتفت بتحرير تعهد بعد التعرض له.

ووجهت الفنانة ندى عصام في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، الشكر لرجال مباحث الشروق، لسرعة تحركهم ضد مجموعة من الأشخاص اتهمتهم بمضايقتها ومعاكستها ووصل الأمر إلى تعرضها لتحرش لفظي.



وقالت الفنانة ندى عصام: “كان في مجموعة من العيال تتراوح أعمارهم بين الـ 15 والـ17 عاما، كانوا بيعاكسوني وأنا قاعدة فى بلكونتي كل يوم، والأمر زاد لتحرش لفظي تحت بيتي”.

وأضافت: “بعدها روحت عملت محضر في قسم الشروق، والشرطة جابت العيال وأهاليهم ونبهت عليهم، وأنا عشان مبحبش أذي حد اكتفيت بمعاتبة أهاليهم وقدمولي اعتذارا، وتم عمل محضر عدم تعرض”.

