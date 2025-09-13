السبت 13 سبتمبر 2025
إصابة 5 أشخاص فى حريق مصنع أحذية بالمرج

حريق مصنع أحذية بالمرج
حريق مصنع أحذية بالمرج

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مصنع أحذية بشارع مؤسسة الزكاة بعد منطقة الزهور بمنطقة المرج، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق.

 

حريق مصنع أحذية بالمرج

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أحذية عبارة عن دور واحد سقف جمالون بشارع مؤسسة الزكاة بعد منطقة الزهور بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق، وتم إسعافهم فى مكان الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

