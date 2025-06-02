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حوادث

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مصرع 4 أطفال داخل شقة بالدرب الأحمر

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

 كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مصرع 4 أطفال داخل شقة سكنية بمنطقة الدرب الأحمر، وتبين إنفجار أسطوانة بوتاجاز وراء وفاتهم.

وأضافت التحريات أن إنفجار أسطوانة البوتاجاز أدت إلى اندلاع النيران داخل الشقة وتصدع حوائط العقار، ووفاة 4 أطفال كانوا متواجدين داخل الشقة.

وتحفظ رجال المباحث على زوج شقيقة الضحايا عقب اتهام الجيران له بالتسبب في اندلاع النيران داخل الشقة.

 

حريق شقة بالدرب الأحمر 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسماع إنفجار وإشعال النيران داخل شقة سكنية بشارع سوق السلاح بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

 

 وقام رجال المباحث باخلاء سكان العقار والعقارات المجاورة بعد تصدع العقار الذي اندلعت به النيران حفاظًا على أرواحهم.

وتم رفض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى العقارات، وتمت السيطرة على النيران.

 

وفاة 4 أطفال فى حريق شقة الدرب الأحمر 

وبالفحص تبين العثور على 4 جثث أطفال وهم "سيد ومحمد وعبد الرحمن ورضوي" داخل الشقة وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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