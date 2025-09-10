الجمعة 12 سبتمبر 2025
اليوم، محكمة جنايات الإسكندرية تنظر أولى جلسات هتك عرض الطفل "ياسين"

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

تنظر اليوم، محكمة جنايات الإسكندرية أولى جلسات هتك عرض الطفل "ياسين" (13 عامًا) المصاب بتأخر النمو العقلي، والذي تعرض لاعتداء جنسي من قبل جاره المراهق (16 عامًا)، الذي استغل إعاقته وضعفه الجسدي والنفسي لتنفيذ جريمته.

وفقًا للمحضر رقم 10047 لسنة 2025 المُسجل بجنح عامرية أول، أفادت والدة الضحية بأن ابنها – الذي يعاني من إعاقة ذهنية تجعله يتصرف كطفل دون السادسة ويتحدث بصعوبة – تعرض للانتهاك أكثر من مرة داخل شقة الجاني، ما تسبب في إصابات جسدية بالمنطقة الخلفية من جسده.

قال محمد شمس محامي الضحية: إن الجاني يسكن في الدور الثاني أسفل شقتهم، وقام باستدراج الطفل واستغلال حالته الصحية في يوم الحادث، مما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي للنيابة للتحقيق في الواقعة وملاحقة المعتدي قانونيًا.

تفاصيل صادمة

وكشفت والدة الطفل "ياسين"، ضحية واقعة الاعتداء الجنسي بمساكن الكيلو 21 بالإسكندرية، عن تفاصيل صادمة للواقعة التي هزت المنطقة، مشيرة إلى أن ابنها، الذي يعاني من إعاقة ذهنية، غادر المنزل كعادته لشراء الحلوى من الشارع، إلا أنه عاد بعد فترة وجيزة في حالة من الذعر والارتباك، وتبرز على نفسه بسبب تلك الفعلة.

وأكد محمد شمس، محامي الطفل ياسين، أن والد الطفل تواصل فورًا مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتوجه لتحرير محضر بالواقعة، مضيفًا أنه تم القبض على المتهم الذي أقرّ بالواقعة، وأن محاميه حاول التلاعب ببعض التفاصيل، إلا أن تقرير الطب الشرعي أثبت هتك العرض، كما تعرف الطفل على الجاني أمام النيابة.

وأوضح الدفاع أن التحقيقات جرت بحضور متخصصة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، قامت بالتواصل مع الطفل ياسين، ونقلت أقواله للنيابة بطريقة تناسب حالته، وبناء على ذلك، أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم أربعة أيام، ثم 15 يومًا بعد ورود التحريات التي أثبتت الواقعة، تلاها قرار بالحبس 45 يومًا بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

والتمس المحامي تحديد أولى جلسات المحاكمة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقًا للقانون، داعيًا إلى تعديل القوانين الخاصة بجرائم الاعتداء على الأطفال من ذوي الإعاقة لتكون أكثر ردعًا وعدالة.

