تعرض ابنة سامي عنان لحادث مروع على صحراوي البحيرة

صورة أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إصابة ٤ أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، بينهم السيدة مروة ٤٨  عاما، ابنة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.


ورد بلاغ إلى إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من مروة سامي حافظ عنان، 48 عاما، أحمد مجدي مصطفي، 47 عاما، آية عبد العزيز مصطفي، 38 عاما، وآمر فاروق عبد الهادي، 52 عاما، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، الي مكان الحادث أمام واحة عمر بمركز وادي النطرون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

