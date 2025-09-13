السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط شخصين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط شخصين بغسل 70
ضبط شخصين بغسل 70 مليون جنيه

 نفذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إجراءات قانونية ضد شخصين – عنصر جنائي وزوجته، مقيمان بالقاهرة – لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بما يوحي بأن الأموال ناتجة عن أعمال مشروعة.

وقدرت السلطات قيمة الأموال والممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

