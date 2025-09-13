السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

تنسيق بين أمن الفيوم وبني سويف لكشف غموض العثور على جثة ببحر يوسف

غريق، فيتو
غريق، فيتو

تنسق  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم مع نظيرتها في محافظة بني سويف،  لكشف غموض العثور على جثة شاب  من قرية منيل غيضان التابعة لمركز اهناسيا، غارقا فى مياه بحر يوسف بنطاق قرية هوارة المقطع  التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتشال جثة شاب من بحر يوسف

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا  من مأمور مركز الفيوم، بعقةر أهالي قرية هوارة المقطع على جثة شاب غارقا في مياه بحر يوسف،بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة  من مركز شرطة الفيوم،الى مكان البلاغ، وتبين أن الحثة لشاب  من قرية منيل غيضان بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وتم انتشال الجثة، واستدعاء سيارة الإسعاف نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد وقت وأسباب الوفاة.

 

مدير الصحة بالفيوم: مدارس التمريض أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد

تحصين 92 ألف رأس ماشية خلال شهر أغسطس بالفيوم

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي لمعرفة ملابسات الواقعة.

